Preso considerado perigoso tentou escapar de cadeia de alta segurança

Recluso cortou-se no arame farpado do topo de um muro, em Monsanto.

16:08

Um preso considerado muito perigoso tentou fugir da cadeia de alta segurança de Monsanto, ao início da tarde desta quarta-feira.

O recluso é um sul-americano está em prisão preventiva por suspeita de assaltos a carrinhas de valores. O homem tentou escalar um dos muros da prisão, durante a hora de recreio.

Para escalar o muro, o recluso teve a ajuda de pelo menos outros dois presos. Foi usado um ângulo do pátio da prisão pouco vigiado, junto a uma das torres de vigilância que estava sem guarda.

A fuga falhou porque o recluso cortou-se no arame farpado do topo do muro e caiu para trás. Teve de ser levado para o hospital com ferimentos em mãos braços e costas.