Primo de Sócrates herdeiro de amigo

CM teve acesso, José Paulo Pinto de Sousa é claramente indicado como um dos testas de ferro do ex-primeiro-ministro.



Sócrates negou "veementemente" esta tese e voltou a dizer ao MP que se tratava de uma calúnia. Mas também o depoimento do ex-amigo Bataglia encaixa na mesma tese. Também ele diz mal conhecer Santos Silva, mas aceitou, a pedido de Salgado, depositar 12 milhões, do ex-dono do BES, nas contas do empresário.









José Paulo Pinto de Sousa, o primo de José Sócrates que estava destinado a herdar a fortuna de Santos Silva, está em Angola. Há uma morada fiscal, há indicações claras sobre o seu paradeiro, mas as autoridades ainda não cumpriram as cartas rogatórias pedidas pelo nosso país, nem é líquido que o façam, numa altura em que a acusação do Ministério Público ao vice-presidente de Angola - no processo conhecido como Fizz - criou uma tensão clara entre os dois países.Em causa está, entre outros motivos, um documento encontrado num cofre na Suíça que torna José Paulo Pinto de Sousa herdeiro de Santos Silva - ontem noticiado em primeira mão pela ‘Sábado’. "Na abertura dessa conta, de forma a salvaguardar o arguido José Sócrates sobre os fundos que ali viessem a ser recebidos, foi feito constar que, por morte do arguido Carlos Santos Silva, 80 por cento do saldo da conta seria de José Paulo Pinto de Sousa, atuando este na qualidade de fiduciário de José Sócrates."Há outras provas que apontam para o primo de Sócrates. Diz o Ministério Público que, desde 2007, Santos Silva, Sócrates e José Paulo "acordaram que seriam concentrados nas contas de Santos Silva outros fundos que seriam recebidos como contrapartidas por atos do arguido José Sócrates".