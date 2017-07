Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Projeto leva voluntários a apoiar idosos de Beja

Objetivo é combater o isolamento dos mais velhos, que vivem sem familiares próximos.

Por António Lúcio | 08:50

É raro o dia que Veneranda Militão, de 80 anos, não recebe a visita ou um telefonema de Paula Gomes, uma das voluntárias do projeto ‘Ao encontro de um amigo’.



O serviço de apoio domiciliário direcionado aos que vivem sozinhos, promovido pela Santa Casa da Misericórdia de Beja (SCMB), já chega a várias dezenas de idosos do concelho.



Veneranda vive sozinha há vários anos. O marido faleceu e o filho mais velho, que reside em Espanha, raramente contacta a mãe. O dia a dia desta idosa mudou completamente quando tomou conhecimento do projeto. "Foi a melhor coisa que me aconteceu", confessa.



A partir do momento em que se inscreveu, a idosa passou a ser acompanhada por Paula Gomes, assistente social que dedica parte do seu tempo ao voluntariado. "Ajudo-a nas compras, faço-lhe companhia, ligo-lhe várias vezes ao dia, tento fazer com que ela não se sinta sozinha", explica a voluntária.



Paula faz parte de uma equipa de voluntários que dedicam tempo aos muitos idosos que estão em casa, criando relações de proximidade de forma a promover o bem-estar e a combater a solidão.



Para João Paulo Ramôa, provedor da SCMB, o distrito de Beja está a viver duas realidades completamente diferentes. "Se por um lado temos uma população jovem, que tem um enorme futuro, há também uma população mais idosa, que está a ficar esquecida e para trás devido à emigração dos descendentes e pela própria sociedade, que isola muito as pessoas."



O projeto pretende combater a solidão de uma faixa da população "que está a ficar para trás", conclui.