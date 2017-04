Prostituir mulheres dá pena de 6 anos

A rede explorava mulheres romenas que se prostituíam no Algarve e que eram controladas através de ameaças e da sonegação dos documentos.

O que achou desta notícia?







13.8% Muito insatisfeito

13.8%

3.4%

3.4%

82.8% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







13.8% Muito insatisfeito

13.8%

3.4%

3.4%

82.8% Muito satisfeito pub

Um homem que integrava uma rede romena que se dedicava à exploração sexual e lenocínio de mulheres que se prostituíam na EN125, algumas das quais com apenas 15 e 16 anos, foi agora condenado, pelo Tribunal de Portimão, à pena de seis anos de prisão.O arguido, que tinha sido detido pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) em 2011, com mais 15 indivíduos, ficou em liberdade com apresentações às autoridades e acabou por fugir de Portugal, não tendo sido julgado com os restantes arguidos."Extraída certidão, o arguido foi agora julgado, tendo sido condenado, por acórdão datado de 29 de março de 2017, a 3 anos e oito meses, 3 anos e 2 anos de prisão, por três crimes de lenocínio referentes a três mulheres estrangeiras, num total de oito anos e oito meses de prisão. Em cúmulo jurídico, ficou com a pena única de seis anos de prisão", informou ontem o SEF. Outros três elementos da rede tinham sido condenados, em dezembro de 2014, a quatro anos de prisão efetiva.