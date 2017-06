Proteção Civil lança alerta para temperaturas até 43 graus no fim de semana

A Proteção Civil emitiu esta quinta-feira um comunicado em que alerta para o calor extremo que se vai sentir nos próximos dias, com os termómetros a poder chegar aos 43 graus nas regiões do Interior e 35 no litoral.A ANPC avisa para o risco extremo de incêndios e pede à população que tmoe medidas preventivas para evitar problemas de saúde relacionados com o calor..Eis o comuniciado na íntegra:

No seguimento do contacto com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) realizado hoje [quinta-feira] no Comando Nacional de Operações de Socorro (CNOS) da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), destaca-se para os próximos dias a existência de um cenário desfavorável em termos de incêndios florestais.

Devido a uma massa de ar muito quente transportada na circulação conjunta de um anticiclone localizado a noroeste da Galiza e de um vale depressionário que se estende desde o norte de África até à Península Ibérica, prevêem-se temperaturas elevadas, em especial a máxima, pelo menos até domingo.

- Os valores da temperatura máxima irão variar, na generalidade do território, entre 30 e 36ºC, com exceção de alguns locais do interior, onde se poderão atingir valores entre 37 e 40ºC, e da faixa costeira a norte do Cabo Raso, onde as temperaturas não deverão ultrapassar 26ºC,aproximadamente.

- Entre os dias 16 e 18, a temperatura máxima poderá atingir valores entre 40 e 43ºC nas regiões do interior e entre 35 e 39ºC nas regiões do litoral.

- A temperatura mínima irá subir gradualmente esperando-se, a partir do dia 17, valores da ordem de 20 a 22ºC em quase todo o território, podendo mesmo atingir 23 a 25ºC em muitos locais, em especial do interior.

- O vento será moderado, sobretudo nas terras altas, e as humidades relativas serão inferiores a 30%, na generalidade do território continental.

2- EFEITOS EXPECTÁVEIS

Em função da previsão quanto à evolução das condições meteorológicas, é expectável:

? Tempo quente e vento moderado a forte com permanência de condições favoráveis à eventual ocorrência e propagação de incêndios florestais.

3- MEDIDAS PREVENTIVAS

A ANPC recorda que, de acordo com as disposições legais em vigor, para os locais onde o índice de risco temporal de incêndio seja superior ao nível ELEVADO, não é permitido (a):

- Realização de queimadas

Para os locais onde o índice de risco temporal de incêndio seja superior ao nível MUITO

ELEVADO, não é permitido (a):

- Realização de fogueiras para recreio ou lazer, ou para confeção de alimentos;

- Utilização de equipamentos de queima e de combustão destinados à iluminação ou à confeção de alimentos;

- Queimar matos cortados e amontoados e qualquer tipo de sobrantes de exploração;

- O lançamento de balões com mecha acesa ou qualquer outro tipo de foguetes;

- Fumar ou fazer lume de qualquer tipo nos espaços florestais e vias que os circundem;

- A fumigação ou desinfestação em apiários com fumigadores que não estejam equipados com dispositivos de retenção de faúlhas.

A ANPC recorda, ainda alguns cuidados a ter, face às condições meteorológicas previstas, na realização de trabalhos agrícolas e florestais, nomeadamente:

- Manter as máquinas e equipamentos limpos de óleos e poeiras;

- Abastecer as máquinas a frio e em local com pouca vegetação;

- Ter cuidado com as faíscas durante o seu manuseamento, evitando a sua utilização nos períodos de maior calor.

Considerando as temperaturas previsíveis, a ANPC recomenda ainda especial atenção aos cuidados na área da saúde, com especial atenção aos grupos mais vulneráveis, nomeadamente crianças, idosos e doentes crónicos, adaptando os comportamentos à situação em causa, designadamente:

- Aumentar a ingestão de água ou sumos de fruta natural, sem adição de açúcar, mesmo sem sinais de sede;

- Evitar bebidas alcoólicas e bebidas com elevados teores de açúcar;

- Fazer refeições leves e mais frequentes- Refeições pesadas e muito condimentadas são de evitar;

- Evitar a exposição direta ao sol, em especial entre as 11 e as 17 horas- Sempre que haja exposição ao sol, ou se ande ao ar livre, usar um protetor solar com um índice de proteção elevado (igual ou superior a 30)- Renovar a sua aplicação sempre que estiver exposto ao sol (de 2 em 2 horas) e sempre que estiver molhado ou tiver transpirado bastante;

- Usar roupa leve e fresca;

- Evitar esforços físicos.

Para mais informações: https://www- dgs- pt/saude-ambiental-calor/recomendacoes- aspx

