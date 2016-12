Proteção Civil troca comandos

José Manuel Moura, numa mensagem de despedida aos bombeiros, escreveu: "Algumas vezes errei? Provavelmente sim, mas fiz tudo para nunca errar? Com toda a certeza."



Oficialmente, o Governo não faz relação entre a saída de José Manuel Moura - a ministra até disse ontem que "foi sempre e é um excelente profissional" - e os mais de 150 mil hectares ardidos no verão. Mas Constança Urbano de Sousa avisou que "naturalmente há sempre capacidade para mudar" na ANPC.José Manuel Moura, numa mensagem de despedida aos bombeiros, escreveu: "Algumas vezes errei? Provavelmente sim, mas fiz tudo para nunca errar? Com toda a certeza."

O Governo está a substituir as chefias operacionais da Autoridade Nacional de Proteção Civil. O comandante operacional nacional passa a ser Rui Esteves, até agora comandante distrital de Castelo Branco. José Manuel Moura deixa a função após quatro anos, na ressaca do pior verão da década em termos de fogos florestais."É uma alteração natural. Muitos dos dirigentes da ANPC estão em regime de substituição. Há um novo presidente [Joaquim Leitão tomou posse há dois meses] que tem legitimidade para propor uma nova equipa", afirmou ontem Constança Urbano de Sousa, ministra da Administração Interna, que aceitou as alterações propostas.O número dois da estrutura operacional nacional também muda, mas mantém-se um militar. Sai o coronel Joaquim Almeida e entra Albino Tavares, tenente-coronel atual comandante do Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro da GNR. Osabe que alguns comandantes distritais também vão sair dos cargos, o que está a gerar incerteza nos bombeiros.