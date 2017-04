Três PSP absolvidos de agressão a instruendos durante formação

Um agente, um chefe e um subcomissário da PSP foram ontem absolvidos, no Tribunal de Sintra, de dois crimes de ofensa à integridade física qualificada. Estavam acusados de agredir dois instruendos durante um curso de tática policial, na Unidade Especial de Polícia, em abril de 2013.Os queixosos, também eles polícias na 4ª Divisão da PSP de Lisboa, disseram ter sido agredidos na cara num exercício de uso de bastão. Exigiam, cada um, 30 mil euros de indemnização. A juíza diz que ficou a dúvida do que realmente aconteceu.Num processo disciplinar autónomo, os arguidos foram suspensos de funções. No processo-crime foram absolvidos.