PSP de Cascais só tem dois carros patrulha

Avarias e sinistros fazem com que três das viaturas aguardem por reparação.

Por João Tavares | 22.12.17

A PSP tem apenas dois carros patrulha para acorrer a todo o concelho de Cascais, que tem 206 479 habitantes. Das cinco esquadras existentes, apenas a do Estoril e Trajouce tem um carro disponível. Segundo o CM apurou, as esquadras de Cascais, Parede e Carcavelos não tinham qualquer viatura operacional a meio desta semana. O Comando da PSP de Lisboa não quis fazer qualquer comentário.



Têm sido as viaturas do Estoril e Trajouce a percorrer as áreas das outras esquadras. Cada uma devia ter, pelo menos, um carro, mas avarias e sinistros fazem com que três das viaturas aguardem por reparação.



"É claro que este cenário coloca em causa o policiamento e a eficácia da resposta da PSP à população. Parece que andamos a brincar à segurança dos portugueses", disse ao CM Paulo Rodrigues, da Associação Sindical dos Profissionais de Polícia. "Alguém da direção nacional tem de explicar ao Governo que isto não pode continuar. Chegámos ao ridículo de alguns polícias irem de autocarro fazer as rendições", diz.