PSP de Lisboa fez 54 detenções desde sexta-feira

As operações envolveram polícias de todas as subunidades do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.

A PSP de Lisboa anunciou este domingo ter detido 54 pessoas entre as 09h00 de sexta-feira e as 09h00 de hoje, 17 das quais por tráfico de droga e oito por furto.Em comunicado, o Comando Metropolitano da PSP de Lisboa adianta que das diversas operações realizadas nesse período resultou ainda a apreensão de dois veículos automóveis, três armas ilegais, munições, engenhos pirotécnicos e diverso produto estupefaciente.Das 54 detenções efetuadas, além das 17 por tráfico de estupefaciente e das oito por furto, outras oito foram resultado do cumprimento de mandados de detenção, seis por condução sob a influência do álcool, quatro por desobediência (três por recusa de realização do teste de alcoolemia e uma por condução de viatura apreendida), quatro por condução sem carta, três por posse de arma ilegal, três por resistência e coação sobre funcionário e uma por roubo.