PSP detém suspeito de violência doméstica e de posse ilegal de armas no Algarve

Homem de 57 anos foi detido em Lagos.

A PSP anunciou este domingo a detenção de um homem suspeito de violência doméstica e de posse ilegal de armas e munições, em Lagos, no Algarve.



Segundo um comunicado do Comando Distrital de Faro da PSP, o homem, de 57 anos, foi detido na sexta-feira.



A polícia especifica que foram "apreendidas uma espingarda calibre 12., uma caixa de cartuxos, uma pistola individual transformada (calibre 6,35mm), dezenas de munições de diversos calibres, nomeadamente de utilização exclusiva de forças policiais e militares, bem como um bastão extensível e uma faca".



A PSP considera ter "reforçado a tranquilidade pública e sentimento de segurança da população" com a detenção deste homem, que vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para ficar a conhecer as eventuais medidas de coação.