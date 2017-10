Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PSP detém traficante com cocaína e heroína

Elementos da Brigada de Investigação Criminal de Lagos capturam angolano de 32 anos.

Por Pedro F. Guerreiro | 09:31

Há vários meses que o homem, angolano, de 32 anos, estava na mira das autoridades por suspeita de tráfico de droga. Acabou detido na quarta-feira pela Brigada de Investigação Criminal da PSP de Lagos, após uma busca domiciliária em que lhe foram apreendidas 19 800 doses de heroína, 6700 doses de cocaína e cerca de 3 mil euros em dinheiro.



A operação foi desencadeada quando os elementos da PSP de Lagos intercetaram o suspeito na via pública. Na sua posse tinha 59 doses de cocaína, 15 doses de heroína, um telemóvel e cerca de 300 euros em dinheiro.



Após uma busca domiciliária a um quarto que o homem tinha arrendado no centro da cidade de Lagos, os elementos policiais acabaram por apreender 19 800 doses de heroína, 6700 doses de cocaína, uma balança de precisão e vários artigos usados na preparação e acondicionamento da droga, além de 3075 euros em dinheiro, vários telemóveis, um cofre e diverso material informático.



Segundo o Comando Distrital da PSP de Faro, o homem mantinha uma "conduta discreta" e estaria "num nível elevado na hierarquia do tráfico" da região. Ao que o CM apurou, além de vender a droga diretamente a consumidores, o homem abastecia ainda vários traficantes daquela zona.



O detido, já procurado por condenações pendentes por crimes violentos e graves, foi ontem presente a tribunal mas até à hora de fecho desta edição as medidas de coação ainda não eram conhecidas.