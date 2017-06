Raio atinge para-raios da Petrogal em Matosinhos e causa falha elétrica

A agência Lusa contactou os Bombeiros Voluntários de Matosinhos-Leça que referiram que o "que houve" foi resolvido pelo departamento de segurança da refinaria, não tendo sido necessário deslocar-se ao local.

Um raio atingiu este domingo o para-raios da Petrogal, em Matosinhos, distrito do Porto, causando uma falha no sistema elétrico, adiantou à agência Lusa fonte da câmara local.Segundo a fonte, o reinício do funcionamento da fábrica causou uma "grande" nuvem de fumo, mais do que é habitual, alarmando a população."Mas não se passou mais nada, não houve incêndio, não houve feridos, nada, foi apenas o arranque das fábricas que causou alarme", explicou.