Recluso ameaça três guardas de morte

Apontou faca aos guardas e agrediu um à cabeçada na cadeia do Linhó, em Sintra.

Por Miguel Curado | 08:40

Um recluso da cadeia do Linhó, em Sintra, apontou uma faca a três guardas prisionais, ameaçando-os de morte quando estes se preparavam para lhe revistar a cela e apreender um telemóvel. Depois, agrediu um dos guardas com uma cabeçada, ferindo-o.



A agressão ocorreu na quarta- –feira à tarde. O recluso, com cerca de 30 anos, estava a poucas semanas de poder aceder à liberdade condicional. Quando se confrontou com os guardas, sacou de uma faca e disse que os mataria, ou dentro ou fora da prisão. Só com reforços foi possível manietá-lo mas, no trajeto para o gabinete do comissário prisional, o recluso agrediu um guarda à cabeçada, obrigando à sua hospitalização.



O detido foi colocado numa cela separada e poderá ser transferido de cadeia.