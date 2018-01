Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Resort custa 9,8 milhões de euros

Processo de insolvência do Parque da Floresta.

Por José Carlos Eusébio | 08:50

O Parque da Floresta, um dos principais empreendimentos turísticos do concelho de Vila do Bispo, encontra-se à venda, no âmbito do processo de insolvência da sociedade Golfe de Santo António. O valor mínimo exigido é de 9,8 milhões de euros. O empreendimento conta com 89 trabalhadores.



Tiago Jacinto, do sindicato dos trabalhadores de hotelaria do Algarve, revela que "atualmente os ordenados estão em dia", mas ainda existem "créditos antigos por receber". No início do próximo mês, o sindicato irá realizar um plenário com os trabalhadores.



Adelino Soares, presidente da Câmara de Vila do Bispo, espera que, "depois do período complicado que foi vivido", o empreendimento volte "a ser um dos motores turísticos do concelho". O autarca defende a necessidade de serem assegurados "os postos de trabalho e o pagamento dos créditos aos trabalhadores". A autarquia também é credora de cerca de 1,5 milhões, por água fornecida.



As propostas remetidas pelos interessados na compra serão abertas no próximo dia 1 de março, perante o notário e a comissão de credores.



PORMENORES

Campo de golfe

Na lista de bens a vender consta um campo de golfe com 18 buracos, academia de golfe, bowling green e áreas afetas, bem como 38 buggies.



256 camas turísticas

O comprador ficará com a titularidade da exploração turística de 55 unidades de alojamento, com um total de 256 camas.



Quatro edifícios

Do conjunto de equipamentos a vender fazem ainda parte, entre outros, quatro edifícios, dois campos de ténis, duas piscinas e um restaurante.