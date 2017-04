Restaurante em Setúbal impede entrada a famílias ciganas

Cinco famílias ciganas estão a queixar-se de preconceito por parte de um restaurante em Setúbal.



O caso aconteceu este domingo, altura em que se juntaram para jantar num estabelecimento nesta cidade, o "Pinga Amor 2", no Bairro Santos Nicolau.



Conta José Falcão, da SOS Racismo, que o grupo, constituído por quinze pessoas, incluindo crianças, entrou num restaurante que teria lugares suficientes para os albergar e viu a sua entrada rejeitada por falta de espaço.





Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial.

Falcão garante que lhes foi dito que "não havia lugar" e, mais tarde, que "era uma festa privada", apesar de constatarem que "a porta estava aberta e nada constava nas montras na entrada".O grupo não conseguiu "educadamente" demover a gerência do restaurante, que "ameaçou chamar a polícia". Perante o cenário, as famílias decidiram "pedir o livro de reclamações" e gravar um vídeo em direto no Facebook, onde relatam o "ato xenófobo" de que sentiram estar a ser alvo."Claro que a gerência do restaurante não chamou polícia nenhuma, pois eram eles quem estava a cometer um crime", diz José Falcão.O caso, captado por um dos elementos em direto no Facebook, está a ser partilhado nas redes sociais. Em menos de 24 horas, o vídeo já foi visto mais de 80 mil vezes, gerando milhares de partilhas e "reações".A queixa já foi enviada, no entretanto, para a