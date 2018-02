Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rouba 240 euros em farmácia

Utente que estava no interior conseguiu escapar sem que o ladrão se apercebesse.

Por J.C.R. | 09:06

Um homem armado com uma pistola assaltou, esta quinta-feira de manhã, uma farmácia em Mem-Martins, Sintra. Fugiu a pé, com 240 euros em dinheiro, em direção à estação da CP, de onde escapou depois de apanhar um comboio.



O crime ocorreu pelas 9h30, altura em que estavam apenas uma funcionária e uma utente no interior da farmácia. Assim que entrou, o ladrão apontou a arma à mulher que estava atrás do balcão e exigiu todo o dinheiro que estava em caixa.



Sem hipótese de reação, a vítima entregou todas as notas e o assaltante saiu logo a seguir.



