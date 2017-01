Rúben Cavaco espancado com 20 pontapés na cabeça

Os gémeos, que depois se vingaram, prescindiram do direito de queixa contra o grupo de Ponte de Sor no acordo assinado com a família de Rúben.

O relato das testemunhas ouvidas pela PJ na investigação ao caso de Ponte de Sor fala de agressões bárbaras a um jovem deitado, inanimado e indefeso. "Pelo menos 10 pontapés na cabeça, dados por cada um dos agressores", diz uma testemunha ocular do espancamento a Rúben Cavaco.Para o Ministério Público não há dúvidas: "Haider e Ridha [filhos do embaixador do Iraque] agiram em perfeita conjugação de esforços e de intentos querendo atingir Rúben na cabeça e na face com pontapés (...), sabendo que nessa zona do corpo se situam órgãos vitais e que essas agressões eram adequadas a causar a morte daquele, o que quiseram", referem as conclusões do inquérito, consultado pelo, que em Portugal não terá consequências.A investigação afasta ainda o envolvimento de uma terceira pessoa, sendo os filhos do embaixador os únicos responsáveis por terem deixado Rúben entre a vida e a morte na madrugada de 17 de agosto de 2016. Antes, à porta do bar Koppos, a PJ apurou que após a troca de provocações os iraquianos foram agredidos por seis jovens, incluindo Rúben.