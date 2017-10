Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

"Pinsong", o código que valia milhões para Sócrates e Salgado

Investigação revela os códigos usados para transferências de milhões.

Por Sónia Trigueirão e António Sérgio Azenha | 14:59

"Pinsong", era o nome de código atribuído às transferências de dinheiro destinado ao antigo pimeiro-ministro José Sócrates. Ricardo Salgado, ex-presidente do Banco Espírito Santo (BES), que foi acusado de 21 crimes, e que o Ministério Público (MP) acredita que corrompeu ativamente José Sócrates, só através da operação "Pinsong", nome de uma sociedade offshore que recebia verba de outra offshore, terá feito passar 21 milhões de euros em luvas para o ex-governante.



Ao todo, e sob a designação Pinsong, estão registadas seis transferências, realizadas entre 5 de julho de 2007 e 1 de julho de 2009. A sociedade que recebia as transferências foi constituída no dia 2 de janeiro de 2007, com sede nas Ilhas Virgens Britânicas. O seu capital social foi sempre detido, na totalidade, pela ES Enterprises.



De acordo com o MP, a constituição da sociedade Pinsong foi determinada por Salgado "com o intuito de separar da ES Enterprises", uma outra offshore que o ex-homem-forte do BES utilizava para fazer pagamentos de luvas, as transferências destinadas a Sócrates.



Refere o Ministério Público que, "porque se destinavam parcialmente ao arguido José Sócrates, que à data exercia o cargo de primeiro-ministro, os pagamentos qualificados como "Pinsong" exigiam que fossem assumidas todas as cautelas no sentido de manter o seu secretismo".