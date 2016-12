Sargento da GNR usava viatura apreendida

O MP acusou o sargento da GNR e o legal representante da sociedade comercial de um crime de recebimento indevido de vantagem e abuso de poder. O militar vai ainda responder por um crime de abuso de poder.



"Assim, desde essa altura, o elemento policial passou a utilizar o automóvel em questão, avaliado em 18 mil euros, em seu exclusivo benefício e proveito pessoal", refere a Procuradoria.O MP acusou o sargento da GNR e o legal representante da sociedade comercial de um crime de recebimento indevido de vantagem e abuso de poder. O militar vai ainda responder por um crime de abuso de poder.

O Ministério Público (MP) de Aveiro deduziu acusação contra um sargento da GNR suspeito de ter usado em benefício próprio um automóvel de uma sociedade comercial que se encontrava apreendido, informou hoje a Procuradoria-Geral Distrital (PGD) do Porto.De acordo com uma nota publicada na página oficial da PGD do Porto na Internet, os factos ocorreram em 2014.Aproveitando-se da sua qualidade de sargento e ajudante do comandante da GNR de uma localidade do distrito de Aveiro, o arguido terá solicitado ao legal representante da referida sociedade comercial, que era seu conhecido, o uso em benefício próprio do veículo apreendido.