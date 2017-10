Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Seis milhões para drones militares

Aberto procedimento para compra de 12 aparelhos não tripulados.

Por João Carlos Rodrigues | 08:46

A NATO vai abrir um procedimento através da ‘central de compras’ da organização para a aquisição de 12 drones, no caso "minissistemas aéreos não tripulados".



A medida, anunciada em maio pelo Ministério da Defesa Nacional, faz parte da Lei de Programação Militar 2015-2016 e prevê o gasto de seis milhões de euros nestes aparelhos pelo Estado português.



Este procedimento deverá estar concluído até ao final do ano, sendo expectável que o negócio seja finalizado no primeiro trimestre de 2018, de acordo com o site militar ‘Janes 360’.



A entrega deverá ocorrer em 2021.



Estes equipamentos servirão sobretudo para apoio na recolha de informações e vigilância em operações militares portuguesas por unidades de escalão Batalhão.