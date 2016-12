Solitário faz 4.º assalto em Albufeira

No dia seguinte, praticamente à mesma hora, o indivíduo atacou a loja de reparações de telemóveis Doctor Mobile, no edifício Bellavista Comercial, e roubou perto de 400 euros. Dia 18, o solitário voltou ao American Diner 3 e repetiu o assalto. Levou 200 euros.

"O homem entrou, fechou a porta e apontou-me a pistola. Disse que não me matava se lhe desse dinheiro. Depois entregou-me um saco para eu lá colocar o dinheiro e fugiu." Foi assim que a proprietária do minimercado Vela Mar, no Forte de S. João, Albufeira, relatou aoo assalto de que foi alvo, pelas 19h15 de quarta-feira.Shanjana Kabir Shati, de 30 anos, do Bangladesh, revelou que teve "muito medo". "Ele falou comigo em inglês. Tinha um capuz, só se lhe viam os olhos. Roubou cerca de 160 euros", contou.Este foi o quarto roubo do assaltante solitário nas últimas duas semanas, em Albufeira. Tal como onoticiou, o primeiro roubo ocorreu no passado dia 15, cerca das 19h00. O alvo escolhido foi o restaurante American Diner 3, na rua do Município. O assaltante ameaçou a funcionária com a pistola e escapou com cerca de 200 euros.