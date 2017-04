Sueste arrasta lancha de droga para Lagos

A embarcação foi rebocada para o Porto de Lagos onde foi já sujeita a perícias. Não tinha identificação nem indicação de origem.



A lancha, de sete metros, foi localizada terça-feira à tarde. Sem danos visíveis, tinha a bordo "11 bidões contendo cerca de 200 litros gasolina, dois impermeáveis para a tripulação, uma bomba para encher os flutuadores, um corta-corrente e ainda algumas garrafas de água, sumos e snacks comprados em Marrocos", revelou aquele responsável.A embarcação foi rebocada para o Porto de Lagos onde foi já sujeita a perícias. Não tinha identificação nem indicação de origem.

A lancha, negra e de borracha, estava à deriva a cerca de 16 milhas (aproximadamente 30 km) a sul da Ponta da Piedade, Lagos, quando foi encontrada por uma embarcação de pesca, que alertou de imediato a Autoridade Marítima.A embarcação, que se suspeita possa ter sido utilizada no transbordo de uma carga de haxixe de Marrocos para a costa barlaventina, terá sido abandonada pelos traficantes e arrastada pelo vento e corrente de sueste para o local."Nesta situação ainda não foi possível relacionar a embarcação com uma descarga específica de droga, mas o caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária", explicou, ontem ao, o comandante Conceição Duarte, da Capitania do Porto de Lagos.