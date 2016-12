Suspenso padre que enviava fotos de pénis a crianças

Certo é que, apesar de estar nesta situação, Pedro Ribeiro continua a participar em várias celebrações religiosas, onde presta auxílio a outros padres. O sacerdote, que é natural de Murça, tem também colaborado de forma ativa com um grupo de jovens ligado a uma congregação religiosa.

Fonte da Diocese de Vila Real explicou esta quarta-feira ao CM que o padre Pedro Ribeiro está suspenso desde o momento em que foi condenado na 1ª instância, ou seja, desde fevereiro deste ano.A Relação de Guimarães estipulou que o sacerdote tem de pagar metade da indemnização - ou seja, 3 mil euros - no prazo de seis meses. Caso contrário, o sacerdote arrisca ir para a cadeia.A Diocese deu ainda conta de que o sacerdote se mantém atualmente suspenso, recusando-se, no entanto, a dar mais explicações, nomeadamente se outras medidas irão ser tomadas no futuro em relação ao padre.