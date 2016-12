Trabalhador ferido após queda em obra

Em atualização

Um trabalhador da construção civil ficou ferido, na tarde desta quarta-feira, após cair de uma altura de 6 metros numa obra no centro do Porto.O homem estava a trabalhar num prédio na rua do Almada quando se deu o acidente.O INEM e os Sapadores do Porto estão no local e a vítima foi transportada para o hospital com lesões no tórax.