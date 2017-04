Traficante de heroína capturado pela polícia

O que achou desta notícia?







Desde janeiro que os homens da Investigação Criminal da esquadra da PSP de Portimão investigavam o homem, estrangeiro, de 23 anos, por suspeitas de que se dedicava ao tráfico de drogas ‘pesadas’. Na segunda-feira, avançaram para a detenção. Além de heroína, foram apreendidos objetos que os polícias acreditam que estão relacionados com o tráfico de estupefacientes.A captura do suspeito, natural de Cabo Verde, aconteceu pelas 16h00, depois de ser intercetado na via pública pelos agentes. Na revista ao homem foram logo encontradas 121 doses de heroína, que foram apreendidas. Na busca domiciliária que se seguiu, à casa do homem, em Portimão, foi encontrada bijutaria e diversos telemóveis - que serão resultado de furtos e foram entregues a troco de estupefacientes -, bem como outros objetos, encontrados na habitação, normalmente relacionados com a preparação de droga para tráfico.O detido é suspeito de ser um dos principais fornecedores de drogas ‘pesadas’ aos toxicodependentes da zona de Portimão e concelhos limítrofes. Com a captura, as autoridades acreditam ter dado um ‘golpe’ neste tipo de atividade criminosa.