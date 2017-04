Traficantes a 240 km/h em fuga louca à GNR

Para trás, e ao longo de meia hora, fizeram de tudo para fugir à GNR, colocando em perigo os condutores que àquela hora circulavam na A2, no sentido norte-sul, e depois no IC1.



O condutor do pesado com o qual os traficantes chocaram saiu ileso. Os militares tentaram localizar os dois homens nas imediações do acidente, mas sem sucesso. Dentro da bagageira do potente BMW a GNR encontrou 15 pacotes com pouco mais de um quilo de haxixe cada e ainda cerca de uma centena de bolotas, prosseguindo agora uma investigação por tráfico.



A fuga teve início pelas 21h45 e prolongou-se por 60 quilómetros. O condutor perdeu o controlo do BMW ao chocar de raspão contra um pesado. A colisão provocou o rebentamento de um pneu e o despiste foi inevitável. O carro imobilizou-se numa valeta e os traficantes de droga, protegidos pela noite, entraram a pé numa zona de pinhal, escapando aos militares que os perseguiram.Para trás, e ao longo de meia hora, fizeram de tudo para fugir à GNR, colocando em perigo os condutores que àquela hora circulavam na A2, no sentido norte-sul, e depois no IC1.O condutor do pesado com o qual os traficantes chocaram saiu ileso. Os militares tentaram localizar os dois homens nas imediações do acidente, mas sem sucesso. Dentro da bagageira do potente BMW a GNR encontrou 15 pacotes com pouco mais de um quilo de haxixe cada e ainda cerca de uma centena de bolotas, prosseguindo agora uma investigação por tráfico.

O que achou desta notícia?







16.7% Muito insatisfeito

16.7% 1%

1% 1.5%

1.5% 6.1%

6.1% 74.7% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







16.7% Muito insatisfeito

16.7% 1%

1% 1.5%

1.5% 6.1%

6.1% 74.7% Muito satisfeito pub

A viatura do Destacamento de Trânsito da GNR equipada com o sistema Provida (radar ligado a uma câmara) controlou um BMW com matrícula inglesa a circular a cerca de 160 km/hora na A2, junto a Setúbal, no sentido norte-sul. Foi dada ordem de paragem, na segunda-feira à noite, mas o condutor decidiu carregar no acelerador.O carro chegou aos 240 km/h, numa fuga louca que só terminou já no IC1, em Albergaria, Alcácer do Sal.A viatura embateu violentamente num camião em sentido contrário e despistou-se. Os ocupantes conseguiram fugir a pé e, no interior do carro, a GNR descobriu 16,5 quilos de haxixe.