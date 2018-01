Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Trás-os-Montes reclama centros de saúde à noite

Municípios querem alargarmento de horário de funcionamento das unidades de saúde no verão.

08:35

A Comunidade Intermunicipal Terras de Trás-os-Montes quer ver reforçados os cuidados de saúde primários, com o alargamento dos horários de funcionamento dos centros de saúde em períodos do ano em que a população aumenta ou em que há maior procura dos serviços, como no verão e nos picos da gripe.



Dos nove municípios em causa, quatro têm assistência 24 horas/dias - Bragança, Macedo de Cavaleiros e Mirandela, onde estão situados os hospitais do distrito, e Mogadouro, que conta com um Serviço de Urgência Básica.



Nos restantes - Alfândega da Fé, Miranda do Douro, Vila Flor, Vimioso e Vinhais -, os centros de saúde funcionam até às 22h00. "Em 2007, assinou-se um protocolo com o Ministério da Saúde em que, em troca da construção de uma rede de serviço pré-hospitalar, se aceitava reduzir horários dos centros de saúde. Nessa altura fazia sentido porque a procura à noite era pequena. Agora estamos a verificar que, em determinadas alturas do ano, se justifica um alargamento", explicou Berta Nunes, responsável pelas questões da saúde em Trás-os-Montes.



Lembra ainda que "é mais barato do que um tratamento hospitalar" e que evita muitas deslocações. "Se for de ambulância para o hospital, tem que voltar por meios próprios, muitas vezes de táxi, o que leva logo metade da reforma", acrescentou.



É aguardada uma reunião com os responsáveis da tutela durante o próximo mês. Caso a intenção seja concretizada, ainda este ano o funcionamento destes equipamentos poderá ser prolongado "até à meia-noite ou mais tarde", dependendo das necessidades.n