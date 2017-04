Treinador algarvio morre em colisão

"Foi um amante do futebol no seu estado puro e era uma pessoa boa", escreveu o Portimonense na página oficial na internet, destacando ainda o "empenho notável" como profissional.

O treinador de guarda-redes dos escalões de formação do Portimonense, António Sagreiro, de 66 anos, não sobreviveu aos graves ferimentos que sofreu num acidente de viação e morreu, no domingo, no Hospital de Portimão.O também antigo guarda-redes, que representou várias equipas do Algarve, esteve envolvido numa colisão na EN125, em Barros Brancos, Lagoa.Tinha funções de técnico no clube alvinegro há cerca de 20 anos.