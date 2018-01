Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Treinador de Muay Thai investigado por assédio a campeã

Jovem atleta tinha 16 anos na altura do ataque e apresentou queixa na Judiciária.

Por Sónia Trigueirão | 01:30

Uma atleta e campeã júnior de Muay Thai (desporto de combate), de 17 anos, apresentou queixa, na Polícia Judiciária (PJ), pelo crime de importunação sexual, contra o treinador Gil Aires da Silva. A queixa deu entrada no dia 6 de setembro de 2017 e diz respeito a factos praticados a 30 de julho do mesmo ano, no campo de treino, em Banguecoque, na Tailândia, quando a jovem atleta tinha 16 anos.



Ao que o CM apurou e segundo a queixa apresentada, o episódio terá tido lugar quando o treinador chamou a jovem para uma massagem pós-treino, algo que é tido como uma prática habitual na modalidade. Já no quarto, terá tocado nas partes íntimas da adolescente, usando de alguma força. Esta terá começado a chorar e pediu que parasse, tendo-se levantado e corrido para o seu quarto, onde chamou outro treinador.



Gil Aires terá sido afastado do campo de treino para não comprometer o campeonato que teve lugar em agosto. Depois da queixa, a Federação Portuguesa de Kickboxing e Muay Thai (FPKM) abriu um processo disciplinar e suspendeu o treinador de qualquer atividade, seja de treino ou combate até que o processo-crime na PJ esteja concluído.



Kiki Vital Melo, presidente da FPKM, confirmou ao CM o processo disciplinar e a suspensão, afirmando apenas que espera "que a Justiça seja célere na conclusão do inquérito". A 18 de outubro de 2017, Gil Aires da Silva contestou, junto da federação, a suspensão da atividade alegando que até àquela data nunca tinha sido notificado pela Polícia Judiciária da existência de qualquer processo, referindo que tal é inconstitucional. O inquérito da PJ está a decorrer, tendo sido ouvidas várias testemunhas.



Contactado pelo CM, o treinador afirmou apenas o seguinte: "O processo está em fase de instrução. Quando soube da sua existência requisitei a constituição como arguido para poder montar a minha defesa."



Muay Thai

O Muay Thai é um desporto de combate onde dois lutadores se defrontam num ringue. São permitidos diversos golpes de mãos e de pés.



Ex-governante defende

Alexandre Miguel Mestre foi o advogado que representou Gil Aires da Silva na contestação da suspensão da atividade desportiva, determinada pela federação. O advogado foi secretário de Estado do Desporto e Juventude, entre 2011 e 2012, no Governo de Passos Coelho.



Importunação sexual

De acordo com o Código Penal, no artigo 70º, "quem importunar outra pessoa, praticando perante ela atos de caráter exibicionista, formulando propostas de teor sexual ou constrangendo-a a contacto de natureza sexual, é punido com pena de prisão até um ano ou com pena de multa até 120 dias".