Treinador pedófilo já condenado julgado por abusar de sobrinho

José Carlos Veríssimo está a cumprir 22 anos de cadeia - pena reduzida na Relação. Ontem, no tribunal, negou os factos.

José Carlos Veríssimo, o homem que, em julho de 2015, foi condenado a 25 anos de prisão por um total de 327 crimes de abusos sexuais de crianças, começou esta quinta-feira a ser julgado de novo, em Penafiel.O treinador de futebol do Marco de Canaveses responde por cinco crimes de abusos sexuais sobre um sobrinho, irmão de uma das nove vítimas do processo anterior.Os crimes foram descobertos durante o primeiro julgamento. A vítima, agora com 19 anos, foi testemunha do irmão. Contou então que o tio o masturbava e que nunca tinha contado a ninguém. Segundo o agora assistente no processo, os factos terão ocorrido em cinco ocasiões, entre os anos de 2009 e 2012.