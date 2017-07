Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Três polícias acusados pelo MP já foram suspensos

PSP espera pela acusação para ponderar nova suspensão.

Por Miguel Curado | 13.07.17

A PSP não sabe se poderá suspender preventivamente três dos dezoito polícias acusados pelo Ministério Público (MP) dos crimes de tortura, sequestro e ofensas à integridade física qualificadas e agravadas por motivação de ódio racial a jovens do bairro da Cova da Moura. Os agentes, do piquete da Amadora, já estiveram suspensos durante cinco meses e desconhece-se agora se poderão vir a ser retirados do serviço pelos mesmos factos.



Apesar de já ter recebido ordem da ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, para fazer cumprir o Regulamento Disciplinar (que enquadra as suspensões dos agentes acusados de crimes com penas iguais ou superiores a 3 anos), o diretor da PSP, Luís Farinha, quer esperar pela acusação, da qual a PSP ainda não terá sido notificada.



Os três agentes em causa foram suspensos de serviço no primeiro semestre de 2016, por ordem da Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI). Estes polícias integravam o grupo de oito, alvo de queixas dos jovens que, em fevereiro de 2015, se deslocaram à esquadra de Alfragide para questionarem a detenção de um amigo.



O trio viria a ser reintegrado no serviço e, quando a IGAI arquivou o inquérito, foram mesmo reembolsados dos salários cortados. Agora, acusados criminalmente pelos mesmos factos, só poderão ser suspensos, sem margem para dúvidas, "caso o MP os acuse de novos factos".



"Se isso não acontecer, tem de se reanalisar estes três processos", concluiu fonte da PSP ao CM.