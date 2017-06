Tribunal de Loulé decreta prisão preventiva para suspeito de tráfico de droga

Segundo a Procuradoria, o inquérito continuará a decorrer no Departamento de Investigação e Ação Penal de Faro.



Após ser ouvido em primeiro interrogatório judicial, o arguido viu a prisão preventiva ser-lhe aplicada pelo juíz de instrução do Tribunal de Loulé.Segundo a Procuradoria, o inquérito continuará a decorrer no Departamento de Investigação e Ação Penal de Faro.

Um homem, de 21 anos, detido na passada segunda-feira, em Almancil, no Algarve, por suspeita do tráfico de droga, vai aguardar julgamento em prisão preventiva por decisão do Tribunal de Loulé, anunciou esta quarta-feira a Procuradoria de Faro.O homem detido pela Guarda Nacional Republicana (GNR) no interior de um autocarro expresso com origem em Lisboa, tinha alegadamente na sua posse e "escondidas junto ao corpo, 227 embalagens de cocaína prontas para vender a consumidores", referiu a Procuradoria na sua página na internet.De acordo com a procuradoria, o produto estupefaciente apreendido pelos militares do Núcleo de Investigação Criminal de Loulé da GNR tinha um peso aproximado de 54 gramas.