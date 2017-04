Turista bêbedo leva táxi

O táxi, ao que o CM apurou, sofreu danos na parte da frente e os turistas foram identificados pela GNR de Albufeira.



Foi nessa altura que o outro turista se colocou ao volante do táxi e acelerou a alta velocidade. Segundo testemunhas, terá andado cerca de 50 metros, até embater em vários pilares de ferro que existem no passeio na zona da unidade hoteleira e parar.O táxi, ao que oapurou, sofreu danos na parte da frente e os turistas foram identificados pela GNR de Albufeira.

Depois de uma noite longa e bem regada a álcool, um jovem turista inglês conseguiu ontem de madrugada colocar-se ao volante de um táxi, em Albufeira, e quase invadiu uma esplanada e a receção do hotel onde estava alojado.O incidente aconteceu ontem de madrugada, ao que oapurou, na zona do Forte de São João, quando o jovem regressava à unidade hoteleira de madrugada, com um amigo. Tudo começou quando os dois jovens, que estavam completamente embriagados, apanharam um táxi na Baixa da cidade de Albufeira.Ao chegarem ao Hotel Mónica Isabel Beach Club, onde estavam alojados, o condutor da viatura de aluguer terá saído do carro para auxiliar um dos ingleses embriagados, que estava no banco traseiro.