Urgências três dias sem ortopedistas

Os serviços de Urgência dos hospitais de Faro e Portimão estão sem ortopedistas desde sábado e até ao final do dia de hoje. O serviço está a ser assegurado por médicos especialistas das unidades do Hospital Particular do Algarve e os casos mais graves são encaminhados para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa.A informação consta de um despacho assinado pelo diretor do Departamento de Emergência, Urgência e Cuidados Intensivos do Centro Hospitalar do Algarve (CHA), Carlos Godinho.De acordo com Joaquim Ramalho, presidente do Concelho de Administração do CHA, a situação de carência resulta da "falta de profissionais e da insuficiente oferta de prestadores de serviços nesta altura do ano", porque para haver escalas de urgências equilibradas são necessários seis profissionais durante 24 horas por dia.