Embarcação foi rebocada pelo salva-vidas para o Porto da Baleeira.

Por A.P. | 09.07.17

Um veleiro espanhol, com dois tripulantes a bordo - ambos na casa dos 50 anos -, que sofreu uma avaria no motor, foi assistido sexta-feira à noite pelo salva-vidas ‘Diligente’, de Sagres.Segundo oapurou, o alerta foi dado pelas 22h00, quando o veleiro se encontrava a cerca de 1,5 km do Cabo de S. Vicente.A embarcação foi rebocada pelo salva-vidas para o Porto da Baleeira, por haver risco de embater nas rochas.