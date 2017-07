Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vídeo mostra PSP emboscados

Grupo espancou 3 polícias, um dos quais está de baixa. Há dois arguidos.

01:30

O vídeo de telemóvel foi feito por um popular e captou a emboscada violenta aos quatro agentes da PSP pagos para assegurarem o policiamento gratificado ao recinto das festas do Catujal, Loures, na madrugada de 3 de julho. Três dos polícias atacados foram espancados, um deles à pedrada na cabeça. Este agente ainda se mantém de baixa.



O vídeo, de 38 segundos, ao qual o CM teve acesso, está na posse da Divisão de Investigação Criminal da PSP de Lisboa, que investiga a emboscada aos três polícias. Para já, foram constituídos arguidos dois jovens, apanhados nos momentos que se seguiram às agressões.



Um deles tinha um mandado de detenção para interrogatório judicial e o outro foi encontrado com uma caçadeira de canos serrados e 47 cartuchos após uma busca domiciliária.



Os três agentes, por seu turno, ainda não regressaram ao serviço nas esquadras de Camarate e de Sacavém, de onde são provenientes. O agente Fernandes, de 33 anos, foi o ferido mais grave. Ficou inconsciente após ter sido atingido com uma pedra na cabeça. Foi operado à vista e ainda recupera.