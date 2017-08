Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Volta atrás e dispara para confirmar morte

Defesa de Pedro Dias prescinde da instrução no caso do homicídio de Liliane Pinto para evitar dois processos.

Por Tânia Laranjo | 01:30

Pedro Dias disparou duas vezes. A primeira na cabeça de Liliane Pinto; a segunda, na mesma direção, mas apenas para confirmar que ela tinha morrido. A jovem sobreviveu a esse dia. Lutou durante cinco meses pela vida, mas acabou por morrer.



A tragédia ocorreu a 11 de outubro e 11 meses depois, chega a julgamento. Começa a 26 de setembro no Tribunal de Trancoso. Pedro Dias vai responder pelo banho de sangue em Aguiar da Beira.



Os processos relativos às três mortes e aos sequestros deverão ser anexados. Ainda não há decisão do tribunal, mas Pedro Dias já fez juntar aos autos uma declaração onde diz prescindir dos prazos de instrução no caso da morte de Liliane. O objetivo é que os casos entrem na mesma fase - julgamento - e possam ser juntos, já que dizem respeito aos mesmos acontecimentos.



A acusação do Ministério Público (MP) no caso da morte de Liliane - a última acusação a ser deduzida porque a jovem manteve-se em coma vários meses - relata uma história de horror. Conta que o casal foi abordado por Pedro Dias que seguia no carro-patrulha roubado e que pararam mal pensaram tratar-se da uma autoridade.



Pedro Dias apontou a arma à cabeça de Luís Pinto e matou-o. Depois, obrigou Liliane a arrastar o corpo do marido até um descampado, sempre com a pistola apontada à cabeça.



Revela ainda o MP que só então é que Pedro Dias voltou a disparar. O primeiro tiro foi dado na cabeça, Liliane caiu inanimada. Mas Pedro Dias ainda voltou atrás para confirmar. E fez um segundo disparo, quando a vítima já estava no chão. Novamente em direção da cabeça, para que não houvesse qualquer hipótese da jovem sobreviver. Assim foi. Liliane manteve funções vitais durante meses, mas nunca recuperou a consciência. Morreu em março.



Defesa vai pedir adiamento do início do processo

A defesa de Pedro Dias vai pedir o adiamento do início deste julgamento. Mónica Quintela e Rui Silva Leal irão argumentar que ao mesmo tempo estarão em diligências no caso ‘Máfia de Braga’, que começa no início do mês, no Tribunal de S. João Novo, no Porto.



Outros argumentos estão relacionados com prazos. Não há risco de libertação no caso de Pedro Dias, o que já pode acontecer no processo que envolve a morte do empresário João Paulo Fernandes, morto à frente da filha.



Ainda em inquérito a tentativa de matar oito militares

Os disparos alegadamente feitos por Pedro Dias contra oito militares da GNR, que o tentavam travar após o assalto a uma loja de rações, em 2010, na zona de Leiria, continuam em inquérito.



A relação foi feita já depois dos homicídios, após o ‘CSI’ da PJ ter encontrado semelhanças com os projeteis disparados em Aguiar na Beira. A arma usada em ambas as situações - de 7,65 mm - foi recuperada.



Pormenores

Três homicídios

Além de Liliane, de 27 anos, morreu no massacre o seu marido, Luís Pinto, e também o militar da GNR Carlos Caetano. Pedro Dias responde por 3 mortes.



Armas recuperadas

As duas armas usadas nos homicídios foram recuperadas. Carlos Caetano foi morto com uma arma de Pedro Dias, o casal foi depois atingido com a arma do polícia.



GNR sobreviveu

António Ferreira também foi atingido a tiro, mas sobreviveu. O GNR foi obrigado a meter o corpo do colega na bagageira.