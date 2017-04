12 casos de sarampo confirmados no País

Desconhece-se ainda como é que a criança foi infetada pelo vírus do sarampo. A estes casos de doença juntam-se os primeiros seis, confirmados a 7 de abril pelo diretor-geral da Saúde, Francisco George. Em causa estavam quatro bebés, com menos de 12 meses e que não estavam vacinados, e dois jovens adultos. Quatro casos eram do Algarve e dois no Norte.



Eduarda Reis explicou que os profissionais estavam vacinados e, por terem imunização contra esta doença contagiosa, contraíram "uma forma mais leve" do sarampo. Outras cinco pessoas que tiveram contacto com o bebé foram chamadas ao hospital e receberam tratamento.Desconhece-se ainda como é que a criança foi infetada pelo vírus do sarampo. A estes casos de doença juntam-se os primeiros seis, confirmados a 7 de abril pelo diretor-geral da Saúde, Francisco George. Em causa estavam quatro bebés, com menos de 12 meses e que não estavam vacinados, e dois jovens adultos. Quatro casos eram do Algarve e dois no Norte.

Sobe para 12 o número de casos confirmados de sarampo em Portugal, havendo ainda duas situações suspeitas de doença, cujas análises estão em investigação no Instituto Ricardo Jorge, em Lisboa.Os últimos seis casos conhecidos de sarampo reportam-se ao contágio por um bebé de 13 meses não vacinado que, no dia 27 de março, deu entrada no Serviço de Urgência Pediátrica do Hospital Dr. José de Almeida, em Cascais. Ficou internado em isolamento, mas antes contagiou na Urgência uma adolescente de 13 anos e quatro profissionais de saúde entre médicos, enfermeiros e auxiliares.Ao CM, Eduarda Reis, diretora clínica do Hospital de Cascais, afirmou que o bebé "está bem", já teve alta e foi para casa, enquanto a adolescente permanece internada em isolamento. Os quatro profissionais de saúde que foram infetados com o vírus do sarampo "estão em isolamento nas suas casas", sem contacto com familiares.