Portugal faz o pleno no Euromilhões

Além do primeiro prémio, houve vencedores nas restantes 12 categorias.

11.07.17

Portugal fez o pleno no Euromilhões esta terça-feira. Há pelo menos um vencedor português em cada um dos 13 prémios do sorteio.



O primeiro prémio do Euromilhões, no valor de 17 milhões de euros, saiu pela segunda vez este ano em Portugal, bem como um segundo prémio (de um total de 2 sorteados entre os 9 países com o loto europeu) e um terceiro prémio (de um total de 5).



O apostador registou o boletim com a chave vencedora na cidade de Aveiro e vai receber 13,6 milhões, depois de cobrado o Imposto do Selo (20% em prémios superiores a 5 mil euros). O segundo prémio saiu a um apostador da zona de Viana do castelo e o terceiro prémio saiu a um apostador do distrito da Guarda.



Segundo apurou o CM, o novo excêntrico gastou apenas 5 euros (M1lhão incluído), ou seja, duas apostas simples, feitas à mão. O boletim foi registado no dia 8 de julho.



Este é o segundo primeiro prémio do ano. A 14 de março, um apostador que gastou 12,5 euros ganhou um jackpot de 80,5 milhões, tendo recebido cerca de 64,4 milhões.



Quanto aos apostadores com as combinações que dão acesso aos 2º e 3º prémios, quem acertou nos 5 números e 1 estrela vai receber 296 mil euros, enquanto o que acertou nos 5 números recebe 28 mil euros.



Desde o seu lançamento, em 2004, o Euromilhões já contemplou 65 apostadores portugueses com o primeiro prémio, o que totaliza 1962 milhões de euros.



A chave sorteada do Euromilhões desta terça-feira é composta pelos números 14, 22, 26, 42 e 50.



As estrelas 8 e 10 completam a combinação que valeu o primeiro prémio do sorteio.



Nota: esta informação não dispensa a consulta da lista oficial.