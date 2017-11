Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

70% dos professores da Escola Secundária Avelar Brotero, em Coimbra, aderiram à greve

Docentes protestam hoje um pouco por todo o País.

13:41

A Escola Secundária Avelar Brotero, em Coimbra, registou hoje uma adesão de 70% à greve dos professores, uma das mais elevadas da cidade, havendo ainda estabelecimentos do concelho e da região com participações de 100%.



Na Escola Avelar Brotero, os dados da adesão à greve, fornecidos pela direção à agência Lusa, têm a particularidade de coincidirem com o levantamento do Sindicato dos Professores da Região Centro (SPRC), que integra a Federação Nacional dos Professores (Fenprof).



Ao início da manhã, dos 106 docentes que deveriam trabalhar nesta escola, junto ao Estádio Cidade de Coimbra, apenas 34 se apresentaram ao serviço, de acordo com o diretor, Manuel Esteves da Fonseca.



Esta situação representa "uma adesão à greve de 70%", confirmou à Lusa a presidente do SPRC, Anabela Sotaia.



No concelho e no distrito de Coimbra, mas também no distrito de Aveiro, há estabelecimentos de diferentes níveis de ensino em que a adesão à greve é superior a 70% e nalguns casos chega aos 100%.



Cento e sessenta professores lecionam na Escola Secundária Avelar Brotero, em Coimbra, que é frequentada por cerca de 1500 alunos, do 10º ao 12º ano.



Na mesma cidade, na Escola Secundária José Falcão (antigo Liceu D. João III), com 960 alunos e 91 docentes, "faltaram 19 dos 64 professores" que deveriam estar a trabalhar, às 10:00, revelou um responsável da direção.



"A escola está a funcionar", adiantou Nuno Dâmaso.



Ainda de manhã, na Escola Secundária Infanta Dona Maria, "num universo de 80 e tal professores", 10 aderiram à greve, segundo Agostinho Amoedo, da direção desta escola de Coimbra.



Segundo uma lista enviada à Lusa pelo SPRC, os dados desta manhã da adesão à greve em diferentes escolas do concelho de Coimbra referem aderência total nos jardins-de-infância de Eiras, de Santa Apolónia, do Ingote, de Ribeira de Frades, da Póvoa, de Almas de Freire e ainda nas escolas básicas 1 de Ribeira de Frades, São Martinho e Cruz de Moroucos.



