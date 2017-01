Agitação marítima coloca sete distritos em alerta

A previsão aponta ainda para vento fraco a moderado de norte, soprando moderado no litoral e forte com rajadas até 70 quilómetros por hora nas terras altas, neblina ou nevoeiro matinal, formação de gelo/geada, em especial nas regiões do interior e pequena descida de temperatura, em especial nas regiões do interior.



O IPMA prevê para hoje nas regiões do norte e centro períodos de céu muito nublado, tornando-se gradualmente pouco nublado ou limpo na região Centro a partir da tarde, possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos, que serão de neve acima de 800/1000 metros até ao início da manhã.A previsão aponta ainda para vento fraco a moderado de norte, soprando moderado no litoral e forte com rajadas até 70 quilómetros por hora nas terras altas, neblina ou nevoeiro matinal, formação de gelo/geada, em especial nas regiões do interior e pequena descida de temperatura, em especial nas regiões do interior.No sul prevê-se céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade até meio da manhã e vento moderado de norte, soprando moderado a forte, com rajadas até 70 quilómetros por hora, nas terras altas.O Instituto prevê-se ainda neblina ou nevoeiro matinal, formação de geada nas regiões do interior e pequena descida de temperatura, em especial da máxima.Quanto às temperaturas, em Lisboa vão oscilar entre 09 e 14 graus Celsius, no Porto entre 06 e 13, em Braga entre 03 e 12, em Viana do Castelo entre 05 e 12, em Vila Real entre 02 e 09, em Viseu entre 01 e 09, em Bragança entre 01 e 08, na Guarda entre 0 e 09, em Coimbra entre 05 e 11, em Castelo Branco entre 05 e 12, em Santarém entre 09 e 14, em Portalegre entre 04 e 10, em Évora entre 05 e 13, em Beja entre 06 e 14 e em Faro entre 08 e 15.

Sete distritos de Portugal continental estão esta sexta-feira e sábado sob 'Aviso Amarelo' devido à previsão de agitação marítima forte, informou hoje o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).De acordo com o Instituto, os distritos do Porto, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga vão estar sob 'Aviso Amarelo' entre a 09:00 de hoje e as 12:00 de sábado devido à agitação marítima, prevendo-se ondas de noroeste com 04 a 4,5 metros.O 'Aviso Amarelo' corresponde a uma "situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica".