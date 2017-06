“Ajudamos a lidar com a diferença”

Filipa Sáragga conta que o mais gratificante é que as crianças entendem e mudam o comportamento. Fazem também parte da Associação a Madre Abadessa do Mosteiro de Sintra, Irmã Maria Manuela, a mãe e a irmã de Filipa Sáragga, Laurinda Alves, Salvador Mendes de Almeida, entre outros. Associação pode ser contactada através das redes sociais.



"Ao divulgar o trabalho da associação estamos a sensibilizar a opinião pública no que toca aos problemas das crianças, nomeadamente as que se encontram em risco de perturbação física ou mental", referiu, acrescentando que é também dado um grande foco às questões relacionadas com bullying.Filipa Sáragga conta que o mais gratificante é que as crianças entendem e mudam o comportamento. Fazem também parte da Associação a Madre Abadessa do Mosteiro de Sintra, Irmã Maria Manuela, a mãe e a irmã de Filipa Sáragga, Laurinda Alves, Salvador Mendes de Almeida, entre outros. Associação pode ser contactada através das redes sociais.

A Associação Princesa Azul, que teve origem num livro com o mesmo nome da autora Filipa Sáragga, quer ensinar as crianças a lidar com as diferenças. A autora do livro, que também é artista plástica, tem ido a várias escolas falar sobre o conceito da obra que escreveu e que faz parte do Plano Nacional de Leitura desde 2016 e da Associação que ajudou a criar."Queremos ajudar a lidar com a diferença", disse ao CM sublinhando que "a Princesa Azul parece um livro infantil, mas é um livro de adultos para crianças, uma vez que conta a história de uma princesa diferente, que nasceu com uma cor que não existe e, por isso mesmo, é vítima de bullying, discriminação, exclusão e todos os sofrimentos daí decorrentes".De acordo com a autora, o grande objetivo é agora dar a conhecer a Associação e ir a cada vez mais escolas.