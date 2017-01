Alerta para vaga de frio

Saiba como enfrentar o frio nos próximos dias





No Porto, o metro do Bolhão vai estar aberto e a Misericórdia recebe pessoas na Casa da Rua e no Centro Hospitalar Conde de Ferreira. Em Coimbra, um dos locais é a Casa-abrigo Padre Américo. Lisboa tem cinco estações de metro abertas: Rossio, Intendente, Saldanha, Oriente e Colégio Militar. Já em Faro, o Pavilhão Municipal da Penha vai estar aberto até domingo.

A GNR começa esta quarta-feira uma ação especial de vigilância a idosos sozinhos ou isolados que se irá prolongar enquanto o frio extremo se fizer sentir no País. Segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), as temperaturas vão descer bastante até sexta-feira.Em Castelo Branco, a máxima prevista para hoje é de 6 graus, menos 10 do que os verificados ontem. A noite de amanhã será a pior desta vaga que se prolonga até ao final da semana. "Temos cerca de 50 mil idosos referenciados. O reforço será feito em função da vulnerabilidade de cada caso", explica aoo capitão Ricardo Silva.De norte a sul, as autarquias estão a acionar planos de contingência para o frio em colaboração com várias associações. Os sem-abrigo são a principal preocupação. A Cruz Vermelha de Braga disponibilizou o Centro de Acolhimento Temporário.