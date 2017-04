Apoios ao defeso ainda por pagar

CM Mário Galhardo, da associação Barlapescas.



Contactado pelo CM, José Apolinário, secretário de Estado das Pescas, assumiu que em todo o País há 13% dos processos que ainda estão em análise dos serviços.



"Como são fundos públicos, há muito rigor e vários controlos administrativos. Temos os casos sinalizados e estamos a trabalhar junto das associações para regularizar as situações", refere, assumindo que este ano já foram pagos 3,2 milhões de euros em apoios, numa medida que envolve 1300 pescadores.



Há armadores e pescadores da pesca da sardinha que ainda estão à espera do apoio financeiro previsto pelo programa governamental Mar 2020, na sequência de terem ficado com os barcos parados devido ao defeso obrigatório. Alguns casos arrastam-se desde o final do ano passado."Parámos em novembro e metemos os documentos necessários. Já é abril e ainda não recebemos. Há pessoas a passarem dificuldades", disse Célsio Mendes, um dos três armadores da associação Olhãopesca que ainda não receberam o apoio.No Barlavento, há dois armadores cujos processos ainda estão a ser reavaliados pelo Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas e um que aguarda pelo pagamento da segunda tranche do apoio.