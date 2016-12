Aposta de 12,5 € vale jackpot de 61 milhões

"Se tivesse ganho o prémio, ajudava a família", disse ao CM Luísa Brito, uma das clientes . O mesmo prometeu Filomena Peres: "Eu desaparecia mas apoiava os mais próximos."



"Espero que o prémio atraia mais pessoas, pois ajuda ao negócio. Os clientes quando cá chegam perguntam logo se sei quem é que ganhou", contou ao CM a proprietária Anabela Rentez, de 48 anos, satisfeita por entregar um prémio tão elevado: "Já tinha dado raspadinhas, mas nunca um como este. É uma história para depois contar.""Se tivesse ganho o prémio, ajudava a família", disse ao CM Luísa Brito, uma das clientes . O mesmo prometeu Filomena Peres: "Eu desaparecia mas apoiava os mais próximos."

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito



16.7%

16.7% 33.3%

33.3% 50% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito



16.7%

16.7% 33.3%

33.3% 50% Muito satisfeito Outras 6 pessoas também já deram o seu contributo pub

O boletim do Euromilhões com a chave vencedora do jackpot de 61 milhões de euros foi registado em Carnaxide (Oeiras). Foram 12,5 euros, correspondentes a cinco apostas simples, para ganhar cerca de 48,8 milhões. De janeiro a outubro, segundo a Santa Casa, o Estado já arrecadou 62,5 milhões de euros com o Imposto do Selo e só neste prémio fica com 12,2 milhões.Com o vencedor desta terça-feira, Portugal passa a ter 63 euromilionários, que arrecadaram um total de 1,8 mil milhões desde outubro de 2004. O distrito do Porto, com 16 totalistas, é onde existem mais excêntricos.Na papelaria Pisa-Papéis, em Carnaxide, onde o boletim foi registado, o dia foi preenchido com muitos clientes curiosos.