Aumento apenas em dois pórticos

Novos preços nas portagens na Via do Infante vão começar a ser aplicados a partir deste domingo





O Ministério recorda que a A22 já tinha tido uma redução de 15% no preço das portagens em agosto e garante que o único critério para a atualização de preços foi a inflação e, em particular, "o índice de preços ao consumidor de outubro".



Este aumento acaba por ser o maior dos que foram anunciados pelo Governo para entrar em vigor nas portagens já amanhã, 1 de janeiro e foi recebido com fortes críticas.O Ministério recorda que a A22 já tinha tido uma redução de 15% no preço das portagens em agosto e garante que o único critério para a atualização de preços foi a inflação e, em particular, "o índice de preços ao consumidor de outubro".

O que achou desta notícia?







100% Muito insatisfeito

100%





Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







100% Muito insatisfeito

100%





Muito satisfeito Outras 4 pessoas também já deram o seu contributo pub

O aumento de 15 cêntimos, para a classe 1, e de 20, para as outras classes, nas portagens da Via do Infante (A22) vai resultar da subida do valor cobrado em apenas dois pórticos. Nos restantes, o valor continua igual, avançou o Ministério do Planeamento e Infraestruturas, sem, no entanto, dizer quais os pórticos que vão ter o preço agravado.De acordo com o Governo, para os veículos de classe 1, um pórtico irá ter um aumento de 5 cêntimos, e o outro uma subida de 10 cêntimos. Para os condutores dos veículos de classe 1, percorrer toda a A22 vai passar a custar 8,70 € (mais 15 cêntimos do que até agora).Nas restantes três classes, que sofrem, cada uma, um aumento de 20 cêntimos, atravessar toda a A22 vai custar 15,25 €, para a classe 2, 19,65 €, em viaturas da classe 3, e 21,90 €, na classe 4.