Aumento de portagens provoca indignação

"Em vez de criarem medidas para estimular o turismo, que está a crescer, aumentam-se as portagens para conseguirem mais receitas", lamenta Elidérico Viegas, presidente da AHETA. "O Governo continua sem dar ao turismo a importância que ele merece", critica.

Surpresa e indignação. Foi desta forma que foi recebida a subida do preço das portagens anunciada para a A22, a partir de 1 de janeiro. A Via do Infante é mesmo a estrada onde o valor do aumento é o mais elevado: 0,15 € para a classe 1 e 0,20 € para as outras."É lamentável esta subida, quando as portagens na A22 já eram as mais caras do País", refere João Vasconcelos, da Comissão de Utentes da Via do Infante e deputado do BE, recordando que "as obras na EN125 continuam paradas e, provavelmente, vão ser ultrapassados, pela primeira vez, os 10 mil acidentes num ano no Algarve"."Com a redução do preço em 15% [em agosto], registou-se um aumento de tráfego e também de receitas", argumenta Jorge Botelho, presidente da Câmara de Tavira e da Comunidade Intermunicipal do Algarve. "Esse foi um sinal positivo, que colocou mais pessoas a circular na A22, agora estamos a dar um sinal em sentido contrário e não é o que queremos", acrescenta.