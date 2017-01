Autoridades em alerta para dias de frio polar

O que achou desta notícia?







O diretor-geral da Saúde, Francisco George, avançou na segunda-feira oito medidas que a população deve adotar para fazer face à acentuada descida da temperatura, na ordem dos oito graus, prevista a partir de amanhã. O frio é uma das causas apontadas para o agravamento da epidemia da gripe, com o consequente aumento da mortalidade.A vaga de frio polar levou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera a colocar sob aviso laranja (o segundo mais grave) quatro distritos: Évora, Portalegre, Castelo Branco e Aveiro). Para a manhã de quinta-feira são esperados 1 grau em Lisboa e Porto e 2 em Faro. Na serra da Estrela a indicação é para -9 graus de mínima. Bragança e Guarda serão as capitais de distrito mais frias com a previsão de seis graus abaixo de zero.Lisboa e Porto divulgaram, entretanto, que esta terça-feira acionam os planos de apoio aos sem-abrigo. No Porto, a prestação de cuidados está centrada no Hospital Joaquim Urbano. Também na estação do metro do Bolhão os sem-abrigo poderão pernoitar. Em Lisboa, a ação está centrada no pavilhão do Casal Vistoso, com a entrega de roupas e refeições quentes.