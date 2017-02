Autorização para prospeção de petróleo provoca espanto e protestos

A primeira manifestação, que já tinha sido anunciada, foi marcada para às 17h00 de dia 9, pelo Movimento Algarve Livre de Petróleo. Já ontem, a Associação Algarve, Surf e Atividades Marítimas (ASMAA) convocou, para dia 23 de fevereiro, às 13h00, o protesto em frente à Assembleia da República, em Lisboa. Nesse mesmo dia, a ASMAA vai ser ouvida no Parlamento, pelas 14h00, na discussão de uma petição precisamente contra a prospeção e exploração de gás e petróleo no Algarve.

Duas manifestações estão já anunciadas como protesto contra a autorização, dada pelo Governo, ao consórcio Galp/ENI, para fazer prospeção de hidrocarbonetos (petróleo e gás), ao largo de Aljezur. A primeira ação foi convocada para o próximo dia 9, em frente à Câmara de Loulé. A segunda, para 23, à porta da Assembleia da República. Isto numa altura em que aumenta a contestação à decisão, que apanhou todos de surpresa."Tudo fazia crer que, à semelhança da decisão tomada em relação aos contratos da Repsol/Partex e Portfuel - anulação - o Governo decidisse de igual forma quanto à possibilidade do primeiro furo de águas profundas, na bacia do Alentejo, ao largo de Aljezur", reagiu, ontem, a autarquia de Aljezur, classificando a autorização à prospeção como um "profundo desrespeito pelas populações".Posição semelhante às já assumidas por associação de municípios, Turismo do Algarve e AHETA, a maior associação de de hotelaria do Algarve, após ser tornada pública a decisão do Governo, na semana passada.