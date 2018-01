Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bactéria determina testes a seis plantas

Xylela fastidiosa é disseminada por insetos e destrói culturas.

Por João Saramago | 01:30

O risco de Portugal poder vir a ser atingido por uma praga de xylella fastidiosa leva as autoridades a determinarem que a partir de 1 de março a emissão de passaporte fitossanitário e, portanto, a autorização de circulação de determinadas espécies vegetais, fica condicionada à obtenção de amostragens e realização de testes de todos os lotes presentes nos locais de produção.



Os novos requisitos para a produção de plantas determinados pela Direção-Geral de Agricultura e Veterinária são aplicados a seis espécies vegetais mais suscetíveis à bactéria, constituindo um risco mais elevado de propagação da doença - café, lavanda, aloendro, oliveira, polígala e amendoeira.



Os produtores e fornecedores devem manter por três anos os registos de cada lote fornecido e do operador que o recebeu, bem como o de cada lote recebido e do respetivo fornecedor.



Recorde-se que para impedir a presença da bactéria tinha já sido adotada a obrigatoriedade de inspeções anuais para a emissão do passaporte fitossanitário. A erradicação da doença passa pela remoção da planta doente com raiz e todas as existentes num raio de 100 metros.



Culturas dizimadas em França, Espanha e Itália

A xylella fastidiosa é responsável por sérios prejuízos em culturas na Córsega (França), ilhas Baleares (Espanha) e Apúlia (Itália). Regiões onde a erradicação da doença tem-se demonstrado de grande dificuldade.



PORMENORES

350 espécies atingidas

A xylella fastidiosa é uma bactéria que destrói plantas e afeta cerca de 350 espécies, algumas muito comuns em Portugal, como a lavanda, o alecrim, a oliveira e a amendoeira.



Disseminada por insetos

A xylella fastidiosa é disseminada através de insetos como a cigarrinha. A doença foi identificada pela primeira vez na América, no século passado.